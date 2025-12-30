Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, öncelikli olarak kaleye takviye yapmayı amaçlıyor.

Beşiktaş, Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Filip Jorgensen için temaslarını sürdürüyor.

Danimarkalı eldivenin de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

KARTAL, SALİH VE HADJAM İÇİN DE BASTIRIYOR

Beşiktaş yönetimi, Jorgensen'in yanı sıra sol bek için Young Boys'tan Jaouen Hadjam ve orta saha için ise Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan için de yoğun bir görüşme trafiği içinde.

Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesinde son yılında olan Salih için bonservis ödemek istemeyen siyah beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncudan bu konuyu çözmesini istedi.

Beşiktaş, Hadjam için ise 8 milyon avro civarında bonservis isteyen İsviçre ekibi ile pazarlıklarını sürdürüyor.