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Spor

Beşiktaş transferde atağa kalktı! Yeni rota İskoçya

Uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliğini Ole Gunnar Solskjaer ile sonlandıran Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 13:41 - Güncelleme:
Beşiktaş transferde atağa kalktı! Yeni rota İskoçya
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Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah beyazlı takım, eksiklerini gidermek adına transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir isim gündemine geldi.

İŞTE O İSİM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor.

BEDELSİZ İSTİYOR

31 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor.

Tecrübeli oyuncu, Manchester United'ın atlyapısında oynadığı sırada Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmıştı.

Tom Lawrence, bu sezon Rangers'ta 15 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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