Spor

Beşiktaş transferde durmuyor! Göztepe'den Junior Olaitan hamlesi

Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile anlaşmaya vardı ve Göztepe'ye teklifini resmen iletti.

3 Şubat 2026 Salı 01:40
Beşiktaş transferde durmuyor! Göztepe'den Junior Olaitan hamlesi
Transferde tam anlamıyla gaza basan Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan için harekete geçti.

Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe'nin kapısını çaldı.

Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile anlaştı ve Göztepe'ye resmi teklifini iletti, İzmir ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.

Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lgi maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

