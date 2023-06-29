Beşiktaş transferde harekete geçti! 5 isim gündemde

Siyah-beyazlılar, orta saha için ise Zenit'ten Daler Kuzyaev ve Hull City'den Ozan Tufan'la temas halinde. Ozan'la prensipte anlaşan Beşiktaş, kulübüyle pazarlık masasında. Kuzyaev'e de teklifini ileten siyah-beyazlı yönetimin işini zorlaştıran nokta Rus futbolcunun yüksek bonservis bedeli.

Beşiktaş savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal temas halinde olduğu futbolculara tekliflerini sunarken, bir yandan da kulüpleriyle görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş de transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istiyor.

DEFANSA AMARTEY VE DJİKU İKİLİSİNDEN BİRİ

Beşiktaş'ta tecrübeli savunmacı Romain Saiss'in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, bir yandan da bu bölgeye takviyeler için çalışmalar sürüyor. Defans hattı için öne çıkan isimler ise Fransız ekibi Strasbourg'dan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Alexander Djiku ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı Daniel Amartey. Tekliflerini ileten Kartal, her iki futbolcuda da beklemeye geçti. Siyah-beyazlılar, söz konusu oyunculardan birini takıma kazandırmayı hedefliyor.

ORTA SAHAYA DALER KUZYAEV İLE OZAN TUFAN

Siyah-beyazlı takımın orta saha transferinde şu an gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev ve milli futbolcu Ozan Tufan. Beşiktaş, Ozan ile olan görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, kulübü Hull City'le de temaslarına devam ediyor.

Rus futbolcu Daler Kuzyaev'e teklifini ileten Beşiktaş'ın, oyuncunun yüksek bonservis bedeli sebebiyle bu transferde işi biraz daha zor gibi duruyor.

HALİL DERVİŞOĞLU HALA GÜNDEMDE

Hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'yla görüşen ve prensipte anlaşmaya varan Kartal, İngiliz temsilcisinin bonservis talebi sebebiyle geri çekilmişti. Ancak bu transferde ısrarcı olan Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için şartları zorlayacak.