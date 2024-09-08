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Spor

Beşiktaş transferde kararlı! Kieran Trippier için yoğun mesai

Avrupa'nın birçok liginde transfer tahtası kapandı bu fırsat bilen Süper Lig ekipleri fırsat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bek bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier için devreye girdi ancak Fenerbahçe de oyuncu için düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip transferde mutlu sona ulaşmak için elinden geleni yapıyor. İşte detaylar...

8 Eylül 2024 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Beşiktaş transferde kararlı! Kieran Trippier için yoğun mesai
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Bek bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiltere ekiplerinden Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'e yöneldi.

Siyah-Beyazlılar, takımdan ayrılmak istediği konuşulan tecrübeli İngiliz oyuncu için Newcastle United'a yaptığı baskıyı sürdürüyor.

Kara Kartal, önümüzdeki günlerde oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Trippier'in 'evet' demesi halinde avantaj Beşiktaş'ın eline geçecek.

Avrupa'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geleceği bildiriliyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe de yıldız oyuncu için bazı temaslarda bulunabilir. İki Türk kulübünün de Newcastle United ile görüşeceği ve 13 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminde bir anlaşmanın sağlanabileceği vurgulandı.

MİLLİ TAKIM İLE 54 MAÇ

İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate'in önemli rol verdiği isimlerden olan deneyimli sağ bek, milli formayı 54 maçta sırtına geçirdi.

PREMIER LİG'DE 180 MAÇ

Premier League'de bugüne kadar Burnley, Totthenham Hotspur ve Newcastle United formaları ile 180 maça çıkan Trippier; 6 gol, 35 asistle oynadı.

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