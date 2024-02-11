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Spor

Beşiktaş transferde rekor kırdı!

Ara transfer döneminde 28 milyon Euro gibi para harcayarak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödediği sezonu yaşadı.

Takvim11 Şubat 2024 Pazar 10:39 - Güncelleme:
Beşiktaş transferde rekor kırdı!
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Çalkantılı bir dönem yaşayan ve devre arası transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Beşiktaş, tarihinin en yüksek bonservis ödediği sezonu yaşadı.

Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan Siyah-beyazlılar, yaz ve kış transfer dönemi baz alındığında transfere 28 milyon Euro para harcadı.

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda transfere 25.5 milyon Euro gibi bir bedel ödemişti. 2009-2010 sezonunda 23.9 milyon Euro'yu kasasından çıkaran Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 16.5 ve 2019-2020 sezonunda da 16.4 milyon Euro transfer harcaması yaptı.,

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