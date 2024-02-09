Beşiktaş'ta transfer döneminde ilk hamle Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson olmuştu. Kara Kartal'da öncelikli takviyelerden biri de stoperdi. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak Joe Worrall kadroya katılmıştı.

OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Yönetim diğer bölgeler için de çalışmalarını yoğun bir mesaiyle sürdürüyordu. Ancak iki yıldız için olumlu bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

JAMES İÇİN GİRİŞİM YOK

Brezilya'da Sao Paulo'da oynayan James Rodriguez'in, kulübüyle yolları ayırma kararı aldığı açıklanmıştı. Bu haber üzerine Beşiktaş'ın, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı iddia edilmişti. Hatta İspanyol AS Gazetesi, James için Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun ünlü menajeri Jorge Mendes ile görüştüğü ve mali konular hakkında görüştüklerini öne sürdü. Ancak alınan son bilgiye göre Kara Kartal'ın, tecrübeli futbolcu için an itibarıyla herhangi bir girişiminin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

HOCASI AYRILIĞA İZİN VERMEDİ

Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos'un, Portekiz Milli Takımı dönemindeki oyuncularından Danilo Pereira da, ara transfer döneminde istenen oyunculardan biriydi. Fransız devi PSG'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına, teknik direktörü Luis Enrique bu sezon için izin vermedi.

SEZON SONUNDA YENİ HAMLE

Paris ekibiyle kontratı 2025'te bitecek olan tecrübeli oyuncu Danilo için Kartal'ın, sezon sonunda bir kez daha transfer hamlesinde bulunacağı öğrenildi. Danilo Pereira pozisyon olarak; hem savunmanın göbeğinde hem de orta saha olarak oynayabiliyor.