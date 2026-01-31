Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür için harekete geçti.

10 MİLYON EURO TEKLİF

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, genç futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

MUTLAKA İSTİYOR!

Beşiktaş'ta futbol direktörü Eduard Graf'ın, Mert Kömür transferinde ısrarcı olduğu ve genç futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği yazıldı.

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Augsburg'ta oynama süresinden memnun olmayan Mert Kömür ile İtalya'dan da ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi.

Mert Kömür, ana mevkisi on numara olmasına rağmen orta saha ve ileri uçta da görev alabiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Augsburg forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür'ün, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.