İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş transferde vites yükseltti: Orta saha için harekete geçildi
Spor

Beşiktaş transferde vites yükseltti: Orta saha için harekete geçildi

Beşiktaş, Augsburg forması giyen genç futbolcu için transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 10 milyon euro teklif yaptığı ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Beşiktaş transferde vites yükseltti: Orta saha için harekete geçildi
ABONE OL

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür için harekete geçti.

10 MİLYON EURO TEKLİF

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, genç futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

MUTLAKA İSTİYOR!

Beşiktaş'ta futbol direktörü Eduard Graf'ın, Mert Kömür transferinde ısrarcı olduğu ve genç futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği yazıldı.

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Augsburg'ta oynama süresinden memnun olmayan Mert Kömür ile İtalya'dan da ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi.

Mert Kömür, ana mevkisi on numara olmasına rağmen orta saha ve ileri uçta da görev alabiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Augsburg forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür'ün, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.