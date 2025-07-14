Yeni sezon planlamasında Inter'de düşünülmeyen İranlı forvet Mehdi Taremi'nin takımdan ayrılmaya hazır olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki golcü, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu gelişme, Taremi'ye talip olan kulüplerin iştahını kabarttı.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Geçen yaz Porto'dan bedelsiz olarak Inter'e katılan ve 3 milyon euro net maaşla 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Taremi, sezon boyunca beklentilerin altında kaldı. Sahada yeterli etkiyi yaratamayan tecrübeli golcü, yeni transferler ve değişen hücum hattı sonrası gözden düştü.

"BEŞİKTAŞ VE FULHAM YARIŞIYOR"

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Taremi ile ilgilenen üç kulüp öne çıkıyor: İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Katar'dan ismi açıklanmayan bir takım ve Beşiktaş.

Haberde Taremi'nin önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu vurgulandı. Bu nedenle Beşiktaş ve Fulham transfer yarışında avantajlı konumda olduğunun altı çizildi.

Siyah-beyazlılar, kadrosuna deneyimli bir forvet katmak isterken, Inter de oyuncunun ayrılığıyla maaş yükünü hafifletmeyi ve bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Öte yandan kısa bir süre önce Mehdi Taremi'nin Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edildi.

INTER KARNESİ

Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.