Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük mesafe kat etti. Yönetim, oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı ancak hala Brentford ile pazarlıklar devam ediyor.

Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon Euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.

CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için "Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik." ifadelerini kullanmıştı.