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Spor

Beşiktaş transfere noktayı koyuyor! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş milli futbolcu Halil Dervişoğlu transferinde sona geldi. Siyah beyazlılar oyuncuyla anlaşma sağladı. Brentford ile görüşmelere devan eden Beşiktaş transfere nokta koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

4 Temmuz 2023 Salı 14:06 - Güncelleme:
Beşiktaş transfere noktayı koyuyor! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı
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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük mesafe kat etti. Yönetim, oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı ancak hala Brentford ile pazarlıklar devam ediyor.

Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon Euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.

CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için "Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

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