Athletic Bilbao'ya transferi evrak krizi nedeniyle gerçekleşmeyen Aymeric Laporte'un yeni adresi Beşiktaş... 31 yaşındaki İspanyol stoperin Bask ekibi Athletic Bilbao'ya dönüşü, belgelerin geç gönderilmesi sebebiyle FIFA tarafından reddedildi. Al Nassr tarafından Suudi Arabistan Ligi'ne de kaydedilmeyen Laporte şu an dışarda kaldı. Bu nedenle sahaya çıkabilmek için yeni bir kulüp arıyor. Beşiktaş, oyuncuya kapılarını açtı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Laporte ile sözlü anlaşmaya vardığı ve Al Nassr'a resmi teklif sunduğu bildirildi.

MAAŞI 13 MİLYON €

Anlaşmaya göre İspanyol savunmacı Siyah-Beyazlı kulüpte 1 sezon kiralık oynayacak. Siyah-Beyazlılar, maaşının yarısı olan yaklaşık 13 milyon euroyu üstlenecek. Zorunlu satın alma maddesi yok ancak 2026 Mayıs'ında 15 milyon euro karşılığında transfer kalıcı hale gelebilecek. Athletic, FIFA'ya itiraz etse de olumlu karar ihtimali giderek azalıyor. Oyuncu ise 2026 Dünya Kupası hedefi için düzenli forma giymek istiyor. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de kapanacak.