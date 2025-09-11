İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Beşiktaş transferi bitiriyor! Aymeric Laporte imzaya geliyor

Athletic Bilbao'ya transferi evrak krizi nedeniyle iptal edilen Aymeric Laporte'un yeni adresi Beşiktaş oluyor. FIFA tarafından reddedilen geri dönüşün ardından dışarıda kalan 31 yaşındaki İspanyol stoper için siyah-beyazlılar devreye girdi.

Akşam11 Eylül 2025 Perşembe 08:08 - Güncelleme:
Athletic Bilbao'ya transferi evrak krizi nedeniyle gerçekleşmeyen Aymeric Laporte'un yeni adresi Beşiktaş... 31 yaşındaki İspanyol stoperin Bask ekibi Athletic Bilbao'ya dönüşü, belgelerin geç gönderilmesi sebebiyle FIFA tarafından reddedildi. Al Nassr tarafından Suudi Arabistan Ligi'ne de kaydedilmeyen Laporte şu an dışarda kaldı. Bu nedenle sahaya çıkabilmek için yeni bir kulüp arıyor. Beşiktaş, oyuncuya kapılarını açtı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Laporte ile sözlü anlaşmaya vardığı ve Al Nassr'a resmi teklif sunduğu bildirildi.

MAAŞI 13 MİLYON €

Anlaşmaya göre İspanyol savunmacı Siyah-Beyazlı kulüpte 1 sezon kiralık oynayacak. Siyah-Beyazlılar, maaşının yarısı olan yaklaşık 13 milyon euroyu üstlenecek. Zorunlu satın alma maddesi yok ancak 2026 Mayıs'ında 15 milyon euro karşılığında transfer kalıcı hale gelebilecek. Athletic, FIFA'ya itiraz etse de olumlu karar ihtimali giderek azalıyor. Oyuncu ise 2026 Dünya Kupası hedefi için düzenli forma giymek istiyor. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de kapanacak.

