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Beşiktaş transferi bitiriyor!

Beşiktaş, bir süredir pazarlık halinde olunan Ukraynalı yıldızın transferini bu hafta bitirecek. 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka için Schalke'ye 3 milyon Euro teklif edildi.

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Sivasspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası Beşiktaş yönetimi transferde teyakkuza geçti. Günlerdir papatya falına dönen sol kanat transferinde yönetim, Yevhen Konoplyanka transferini bu hafta bitirecek.
 
Olumsuz havayı dağıtacak bir isme ihtiyaç olduğuna kesin kanaat getiren yönetim, Ukraynalı futbolcu için Almanya çıkarması yapacak. Taraftarın yolunu gözlediği 29 yaşındaki sol kanat için Schalke'ye 3 milyon Euro teklifle gidilecek. Alman ekibine daha önce 2 milyon Euro'yu uzun taksitlerle ödemeyi öneren ancak kabul görmeyen siyahbeyazlılar, teklifini yükselterek 6 eşit taksite yayacak. Kartal, bu transfere hafta içinde noktayı koyacak.
 
SCHALKE'NİN KAMPINDA YOKTU
 
Bu arada yaz döneminde Schalke'nin kampa dahil etmediği yıldız oyuncunun, idman eksiği oldukça fazla... Futbolcunun durumunu sorgulayan yönetim, en erken 3 haftaya hazır hale gelebileceğini öğrendi. Konoplyanka'nın takıma dahil edilmesi halinde ilk maçına milli aradan sonra Gazişehir karşısında çıkabileceği teknik heyete iletildi.
 
Geçen sezon teknik direktörüyle sorun yaşayan Ukraynalı, 21 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asiste imza koydu. 82 kez milli olup 21 gol atan Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta 66 gol attı, 55 asist yaptı.
 
(Sabah)

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