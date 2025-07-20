Beşiktaş transferi son anda olmamıştı! Kyle Walker-Peters imzayı atıyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın imza için İstanbula geleceğini açıkladığı, ancak transferinin iptal olduğu Kyle Walker-Peters, yeni takımını bulmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekiplerinden West Ham için sağlık kontrollerinden geçti.

Oyuncu ve kulüp ise 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'A GELECEKTİ, İPTAL OLDU

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlılar, transferi yılan hikayesine dönen 28 yaşındaki İngiliz sağ bekin arka arkaya gelen ek süre talepleri sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Kyle Walker-Peters'ın transferinin iptal olduğunu duyurmuştu.