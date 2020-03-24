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Spor

Beşiktaş, Trezeguet için harekete geçiyor

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı.

24 Mart 2020 Salı 09:58 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:58
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Listenin ilk sırasında Aston Villa’nın Mısırlı yıldızı Trezeguet bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindi. İngiliz basını Mısırlı oyuncunun Beşiktaş’a gitme planlarına Aston Villa taraftarının da onay verdiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun Aston Villa ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ada ekibi Trezeguet için Kasımpaşa’ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Mısırlı, bu sezon İngiliz ekibinin formasını 31 maçta forma giydi. Sahada bin 699 dakika sahada kalan Trezeguet 4 gol, 3 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı.

(Akşam)

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