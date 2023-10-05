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Spor

Beşiktaş tribünleri: Takım gelecek, hesap verecek!

Beşiktaş tribünleri, bitiş düdüğünün ardından tribünleri terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratı yaptı.

5 Ekim 2023 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
Beşiktaş tribünleri: Takım gelecek, hesap verecek!
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Beşiktaş tribünleri, 2-0 öne geçilen ancak son 10 dakikada yenilen gollerle 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından futbolculara da tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından stadyumu terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaptı. Dakikalar geçmesine karşın siyah beyazlı futbolcular yeniden sahaya gelmeyince 'O takım buraya s.... s.... gelecek' tezahüratları yapıldı.

Tribünler, maçın bitiminin ardından 'istifa' tezahüratarı sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da yoğun şekilde tepki gösterdi.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitmesine karşın henüz tribünlerden ayrılmadı.

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