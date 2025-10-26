İSTANBUL 22°C / 19°C
Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a tepki: Gelecek hesap verecek

Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve zirveyle arasındaki fark 11'e çıktı. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımı tribüne çağırdı ve tepki gösterdi.

26 Ekim 2025 Pazar 22:32
Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a tepki: Gelecek hesap verecek
Süper Lig'de Beşiktaş, 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele, 1-1'lik beraberlikle sona ererken Beşiktaş taraftarları takıma tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, takımı tribüne çağırdı ve "Şampiyonluk gitti aferin çocuklar" tezahüratı yaptı.

SERGEN YALÇIN'A TEPKİ

Öte yandan Beşiktaş tribünleri, teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi. Tribünler, "Sergen gelecek, hesap verecek" tezahüratları yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ TARAFTARA GİTTİ

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, yaşananların ardından tribünlere gitti. Milli futbolcu, taraftarlarla bir konuşma gerçekleştirdi.

