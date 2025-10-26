Süper Lig'de Beşiktaş, 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele, 1-1'lik beraberlikle sona ererken Beşiktaş taraftarları takıma tepki gösterdi.
Beşiktaş taraftarı, takımı tribüne çağırdı ve "Şampiyonluk gitti aferin çocuklar" tezahüratı yaptı.
SERGEN YALÇIN'A TEPKİ
Öte yandan Beşiktaş tribünleri, teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi. Tribünler, "Sergen gelecek, hesap verecek" tezahüratları yaptı.
ORKUN KÖKÇÜ TARAFTARA GİTTİ
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, yaşananların ardından tribünlere gitti. Milli futbolcu, taraftarlarla bir konuşma gerçekleştirdi.