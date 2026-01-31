İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Beşiktaş tribünlerinden tepki! Dolmabahçe'de ''Yönetim istifa'' çağrısı

Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçı öncesinde ve karşılaşma sırasında yönetime tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Dolmabahçe'de “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 19:42 - Güncelleme:
Beşiktaş tribünlerinden tepki! Dolmabahçe'de ''Yönetim istifa'' çağrısı
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş, 20. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u konuk ederken mücadeleye gelen siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Karşılaşma henüz başlamadan taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımı alkışlamalarının ardından yönetime tepki gösterdi. Tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

TEPKİLER DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı tribünler, maç başlarken yönetime tepkilerine devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, İstiklal Marşı'nın ardından da "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Tepkiler karşılaşma sürerken de devam etti.

