Süper Lig'de Beşiktaş, 20. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u konuk ederken mücadeleye gelen siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Karşılaşma henüz başlamadan taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımı alkışlamalarının ardından yönetime tepki gösterdi. Tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

TEPKİLER DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı tribünler, maç başlarken yönetime tepkilerine devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, İstiklal Marşı'nın ardından da "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Tepkiler karşılaşma sürerken de devam etti.