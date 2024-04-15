Bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin yakın radarında bulunuyor.

18 yaşındaki yetenekli futbolcuya Almanya'dan Eintracht Frankfurt kancayı takmış durumda.

TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Kış transfer döneminde Semih Kılıçsoy için 9 milyon euro teklif yapan Alman ekibi bu teklifini revize etti.

Frankfurt'un, Beşiktaş'a 12 milyon euro transfer teklifi yaptığı ancak Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.