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Spor

Beşiktaş tüm teklifleri reddetti! Semih Kılıçsoy için kapılar kapalı

Kötü giden sezonda oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy için Alman devi ikinci teklifini yaptı. Ancak siyah beyazlı yönetim 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'u elinde tutma konusunda kararlı. İşte detaylar...

Takvim15 Nisan 2024 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Beşiktaş tüm teklifleri reddetti! Semih Kılıçsoy için kapılar kapalı
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Bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin yakın radarında bulunuyor.

18 yaşındaki yetenekli futbolcuya Almanya'dan Eintracht Frankfurt kancayı takmış durumda.

TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Kış transfer döneminde Semih Kılıçsoy için 9 milyon euro teklif yapan Alman ekibi bu teklifini revize etti.

Frankfurt'un, Beşiktaş'a 12 milyon euro transfer teklifi yaptığı ancak Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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