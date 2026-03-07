İSTANBUL 12°C / 4°C
  Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Spor

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş kafilesi, güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadyumu'na ulaştı.

7 Mart 2026 Cumartesi 18:54
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Tesislerde kamp giren siyah-beyazlı kafile, Ümraniye'den müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Siyah-beyazlıların takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Takım otobüsünün stada girişi esnasında Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Popüler Haberler
