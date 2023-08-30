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Spor

Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor! Rakip: Dnamo Kiev

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip yarınki mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor! Rakip: Dnamo Kiev
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip yarınki mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

GHEZZAL VE SEMİH OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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