Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek lige başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Türk Telekom'u 77-72 mağlup etti.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Mehmet Karacabilen, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 8, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown 4, Zizic 9, Kamagate, Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 7, Canberk Kuş 8, Anthony Brown 14
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 3, Usher 8, Smith 5, Berkan Durmaz 4, Bankston 16, Devoe, Allman 18, Emircan Koşut, Ata Kahraman 2, Simonovic 12, Yavuz Gültekin 4
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-33
3. Periyot: 61-55