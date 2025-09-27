İSTANBUL 21°C / 16°C
  • Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek lige başladı
Spor

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek lige başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Türk Telekom'u 77-72 mağlup etti.

27 Eylül 2025 Cumartesi 21:19
Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek lige başladı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Türk Telekom'u 77-72 mağlup etti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Mehmet Karacabilen, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 8, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown 4, Zizic 9, Kamagate, Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 7, Canberk Kuş 8, Anthony Brown 14

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 3, Usher 8, Smith 5, Berkan Durmaz 4, Bankston 16, Devoe, Allman 18, Emircan Koşut, Ata Kahraman 2, Simonovic 12, Yavuz Gültekin 4

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

