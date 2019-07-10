Beşiktaş, Udinese ile hazırlık maçı yapacak
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, sezon öncesi 3'ü İstanbul'da, 4'ü ise Avusturya'da olmak üzere 7 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı şöyle:
17 Temmuz Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar:
18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi:
18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma:
18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)
4 Ağustos Pazar:
17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)
10 Ağustos Cumartesi:
20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.