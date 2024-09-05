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Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Sürpriz tercihler

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain kadroya dahil edilmedi.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Sürpriz tercihler
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatında mücadele edecek Beşiktaş, nihai kadroyu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu."

B Listesi: Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay.

Kartal, Avrupa Ligi'nde Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

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