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Spor

Beşiktaş Ugandalı forvetle anlaştı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Ugandalı forvet Natasha Shirazi'yi transfer etti.

AA16 Ağustos 2022 Salı 15:58 - Güncelleme:
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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, son olarak İsrail takımı Maccabi Hadera forması giyen Ugandalı forvet Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

  • Beşiktaş
  • Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı
  • Natasha Shirazi

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