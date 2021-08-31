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Spor

Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Ümraniyespor ile 2 Eylül Perşembe günü bir hazırlık maçı oynayacak.

AA31 Ağustos 2021 Salı 13:58 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 13:58
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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda istasyonlardan oluşan parkurda güç, denge ve kondisyon çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 2 Eylül Perşembe günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynayacak.

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