Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasını maç yapmadan geçecek olan Beşiktaş, bir sonraki hafta deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.