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Spor

Beşiktaş Valerien Ismael depremi! Taraftarı çıldırtan hamleler

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Alanyaspor maçının devre arasında yaptığı değişiklikler siyah beyazlı taraftarları çıldırttı.

Takvim15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
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Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalırken, taraftarın hedefinde teknik direktör Valerien Ismael vardı. Fransız hocanın devre arasında yaptığı değişiklikler taraftarların büyük tepkisini topladı.

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SALİH UÇAN'I DA OYUNDAN ALDI

Ismael skoru korumak için ilk yarının yıldızları Ghezzal, Salih Uçan ve N'Koudou'yu oyundan aldı. Bu 3 ismin yerine Necip, Montero ve Boyd girdi. Ismael takımını 3'lü defansa geçirdi.

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DEĞİŞİKLİKLER TERS TEPTİ!

Ancak yapılan tüm bu değişiklikler ters tepti. İkinci yarıda Beşiktaş'ı kendi sahasına hapseden Alanya sağlı sollu atakların ardından skoru 3-3 getirdi. Ismael gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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