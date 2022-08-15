Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalırken, taraftarın hedefinde teknik direktör Valerien Ismael vardı. Fransız hocanın devre arasında yaptığı değişiklikler taraftarların büyük tepkisini topladı.
Ismael skoru korumak için ilk yarının yıldızları Ghezzal, Salih Uçan ve N'Koudou'yu oyundan aldı. Bu 3 ismin yerine Necip, Montero ve Boyd girdi. Ismael takımını 3'lü defansa geçirdi.
Ancak yapılan tüm bu değişiklikler ters tepti. İkinci yarıda Beşiktaş'ı kendi sahasına hapseden Alanya sağlı sollu atakların ardından skoru 3-3 getirdi. Ismael gecenin en çok konuşulan ismi oldu.