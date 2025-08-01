UEFA'nın düzenlendiği Avrupa kupalarında lig aşaması için oynanan elemelerde ikinci tur etabı tamamladı.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, ilk maçta 4-2 kaybettiği Shakhtar Donetsk'e ikinci maçta 2-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda ederken Konferans Ligi 3. eleme turuna kaldı.

Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Cherno More'yi rövanşta 4-0 yenerek adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş play-off etabına kalabilmek için İrlanda ekibi St. Patricks'le, Başakşehir ise Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarında alınan sonuçların ardından Beşiktaş ile Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şöyle:

Larne-Santa Clara, Lausanne Sport-Astana, Utrecht-Servette (Kaybedeni), Neman Grodno-Klaksvik, Brondby-Vikingur, Dinamo City-Hajduk Split, Beitar Jerusalem-Riga FC, Aris Limassol-AEK, PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni), Austria Wien-Banik Ostrava, Univ Craiova-Spartak Trnava, Hammarby-Rosenborg, Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni), Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni), Brann-Hacken (Kaybedeni), Gyor-AIK, Arda-Kauno Zalgiris, Paksi-Polissya, Sabah-Levski Sofia