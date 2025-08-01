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Spor

Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patricks ile eşleşti. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise 2. turda Cherno More'yi rahat geçerek 3. turda Viking ile karşılaşacak. Öte yandan, hem Beşiktaş'ın hem de Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA'nın düzenlendiği Avrupa kupalarında lig aşaması için oynanan elemelerde ikinci tur etabı tamamladı.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, ilk maçta 4-2 kaybettiği Shakhtar Donetsk'e ikinci maçta 2-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda ederken Konferans Ligi 3. eleme turuna kaldı.

Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Cherno More'yi rövanşta 4-0 yenerek adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş play-off etabına kalabilmek için İrlanda ekibi St. Patricks'le, Başakşehir ise Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarında alınan sonuçların ardından Beşiktaş ile Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şöyle:

Larne-Santa Clara, Lausanne Sport-Astana, Utrecht-Servette (Kaybedeni), Neman Grodno-Klaksvik, Brondby-Vikingur, Dinamo City-Hajduk Split, Beitar Jerusalem-Riga FC, Aris Limassol-AEK, PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni), Austria Wien-Banik Ostrava, Univ Craiova-Spartak Trnava, Hammarby-Rosenborg, Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni), Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni), Brann-Hacken (Kaybedeni), Gyor-AIK, Arda-Kauno Zalgiris, Paksi-Polissya, Sabah-Levski Sofia

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