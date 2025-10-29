Süper Lig'in 11. haftasında Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadele her iki takım için de kritik öneme sahip. Son olarak Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılan Siyah beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesini bir uyanış olarak görüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, düşük performans nedeniyle taraftarın yoğun eleştirisi altında. Yönetim de derbiyi yükselişe geçmek için bir fırsat olarak görüyor. Başkan Serdal Adalı'nın, derbi için özel primi takıma açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Trabzonspor'a karşı çıkan Domenico Tedesco, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Sonrasında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilen İtalyan çalıştırıcı, takımının performansını yükseltmeyi başardı. Son olarak Gaziantep FK deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyet ve ortaya koyulan oyun, taraftarın beğenisini aldı. Takımın fizik gücünde de artış gözlemlendi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Kanarya, derbiyi kazanarak yarıştaki iddiasını yeniden güçlendirmek istiyor. Aksi halde Tedesco yeniden tartışma konusu olabilir.