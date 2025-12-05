İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5159
  • EURO
    49,5466
  • ALTIN
    5760.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı
Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, torununu kaybeden eski milli futbolcu Feyyaz Uçar için taziye mesajı yayımlayarak Uçar ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AA5 Aralık 2025 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı
ABONE OL

Beşiktaş ve Fenerbahçe Kulübü, torununu kaybeden eski futbolcu Feyyaz Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan başsağlığı paylaşımında, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Feyyaz Uçar'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.