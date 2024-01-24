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Spor

Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya

Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut, Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı peşine taktı. Ezeli rakiplerin 20 yaşındaki oyuncu için görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

24 Ocak 2024 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya
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Beşiktaş ve Galatasaray, Adana Demirspor forması giyen Edouard Michut'un transferi için karşı karşıya.

ADANA DEMİRSPOR OPSİYONU KULLANDI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Adana Demirspor'un sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edoard Michut'un satın alma opsiyonunu kullandığı kaydedildi.

PSG YÜZDE 20 PAY SAHİBİ

Paris Saint-Germain'in Michut'un sonraki satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY

Michut'un Adana Demirspor'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı ancak genç oyuncunun kısa süre içerisinde Akdeniz temsilcisinden ayrılabileceği öne sürüldü. Bunun nedeni olarak, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilenmesi gösterildi.

İKİ EZELİ RAKİPTEN HAMLE

Beşiktaş'ın, ara transfer dönemi sona ermeden önce 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın da Michut transferi için ön görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ

Paris Saint-Germain'de sportif danışman Luis Campos'un gözüne giremeyen ve geçen yaz takımla antrenman yapılmasına izin verilmeyen Michut için bu transfer gelişmelerinin kariyeri için önemli bir adım olduğu aktarıldı.

TEMSİLCİSİ TRİBÜNDE

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Anthony Martial ve Michut'un temsilciliğini yapan Philippe Lamboley, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını 'özel davetli' olarak protokol tribününden takip etti. Michut'un temsilcisinin Beşiktaş maçını tribünden takip etmesi, genç oyuncu için çıkan transfer iddialarını güçlendirdi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor'da bu sezon 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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