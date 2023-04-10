Beşiktaş ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre, iki ekibin, Juventus'taki geleceği belirsiz olan Moise Kean'ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLAR

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Kean'ın bonservisini almak için harekete geçmeye hazır oldukları öne sürüldü.

JUVENTUS KARARINI VERMEDİ

Juventus'un Everton'da kiraladığı ve sözleşmesindeki madde gereği bonservisini almak zorunda olduğu Kean için son kararını vermediği belirtildi.

ÖNCELİĞİ JUVENTUS'A VERDİ

Öte yandan Kean'ın önceliği Juventus'a verdiği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun performansıyla kulübü ikna ederek takımda kalmak istediği vurgulandı.

BU SEZON 7 GOL ATTI

Juventus'ta bu sezon toplamda 35 maçta süre alan Moise Kean, 7 kez gol sevinci yaşadı.