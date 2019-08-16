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ABOUBAKAR DAHA ÖNCE LORİENT VE VALENCİENNES'DE FORMA GİYMİŞTİ

Marega, Waris, Ze Luis, Tiquinho gibi forvetlere sahip olan Conceiçao’nun Aboubakar’ın takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtilirken, tecrübeli golcünün Saint-Etienne’le görüşmelere başladığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon çok zorlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan ve ileri uçta eksik kalan Lig 1 ekibinin Aboubakar’ı çok istediği öğrenilirken Beric, Paquet ve Diony’den beklenen verimi alamayan tecrübeli teknik adam Ghislain Printant’ın Aboubakar’la forvet sorununu çözeceği tahmin ediliyor.