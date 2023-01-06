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Spor

Beşiktaş ve Hull City, Ozan Tufan transferi için anlaşamadı

Devre arası transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, Hull City'den milli oyuncumuz Ozan Tufan için temaslarını sürdürürken yapılan ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

6 Ocak 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Hull City, Ozan Tufan transferi için anlaşamadı
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Beşiktaş, Ozan Tufan için yaptığı ilk tekliften olumlu sonuç alamadı.

Hull City, siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek.

Hull City, Ozan için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah beyazlılar ise devre arası transfer döneminde bonservis ücreti ödemek istemiyor.

Kulüpler bir kez daha görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.

Şenol Güneş, eski oyuncusu olan Ozan Tufan'ı takımda görmek için son derece istekli olduğu iddia ediliyor.

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