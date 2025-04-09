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Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya! Luka Jovic için dev kapışma

Bu sezon ligde istediğini elde edemeyen Beşiktaş ve Trabzonspor sezon sonunda Milan'dan ayrılma kararı alan Luka Jovic için karşı karşıya geldi. Kariyeri ile ilgili kararı sezon sonunda verecek olan Sırp yıldız Luka Jovic'i iki ekip yakından takip ediyor. İşte detaylar...

AKŞAM9 Nisan 2025 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya! Luka Jovic için dev kapışma
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Süper Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, fazla forma şansı bulamadığı için Milan'dan ayrılma kararı alan Luka Jovic için devreye girdi. 27 yaşındaki forvetin, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, Sırp yıldızın menajeri Dusko Tosic ile temaslara başladı. Başarılı oyuncu, kariyeri ile ilgili kararını ise sezon sonunda verecek. İki ekip de gelişmeleri yakından takip ediyor.

MADRİD 63 MİLYON EURO ÖDEDİ

Jovic, bu sezon oynadığı 9 maçta sadece 200 dakika sahada kaldı. Sırp golcü, bu süre içinde 2 kez ağları sarsmasını bildi. 2019 yılında Real Madrid, başarılı oyuncu için Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 63 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Transfermarkt verilerine göre; Jovic'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. Sırp oyuncunun 2019'da piyasa değeri 60 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Sırbistan milli takımında 44 maça çıkan deneyimli isim 11 gol atma başarısı gösterdi.

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