26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
  • Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya! Transferde Milton Delgado derbisi
Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya! Transferde Milton Delgado derbisi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'yu gündemine aldı. Bordo mavililerin 8 milyon euroluk ilk teklifi geri çevrildi ancak görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

AKŞAM26 Mayıs 2026 Salı 09:07
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da radarında bulunan Milton Delgado için resmi girişimde bulundu. Transfere yönelik paylaşımlarıyla bilinen gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Karadeniz fırtınası, Boca forması giyen 20 yaşındaki orta saha için ilk hamlesini yaptı. Arjantin kulübü ise Trabzonspor'un sunduğu 8 milyon euroluk ilk teklifi reddetti. Buna rağmen iki taraf arasındaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERECEK

Ülke basınından bir diğer gazeteci Ezequiel Sosa'nın aktardığı bilgilere göre ise Beşiktaş da Delgado'yu radarına alan kulüpler arasında yer alıyor. Siyah beyazlılar, Arjantinli ön liberoyu yüksek potansiyeli nedeniyle listesinin üst sıralarına dahil etti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen genç yeteneğin kontratı 2029 yılının Aralık ayında sona erecek. Yetenekli ismin serbest kalma maddesi ise yaklaşık 15 milyon euro... Boca formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıkan Delgado, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

