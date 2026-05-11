  • Beşiktaş ve Trabzonspor masaya oturdu! Ernest Muçi için süre uzatıldı
Bu sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerde oyuncunun opsiyon kullanım süresi 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. İşte detaylar...

TRT Spor11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:58
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Ernest Muçi için iki takım arasında görüşmeler başladı.

TRT Spor'un haberine göre; iki takım arasında yapılan görüşmeler sonucunda 10 Mayıs'ta biten opsiyon kullanım süresi 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Bordo mavili ekip, Arnavut oyuncunun 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek buldu ve Beşiktaş'tan indirim bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon bordo mavili forma ile 39 resmi maça çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcu 14 gol 8 asistlik skor katkısı sağladı.

