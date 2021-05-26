Beşiktaş, Vida'dan indirim bekliyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:49

Beşiktaş'ta yönetim kurulu gelecek sezon futbol takımının bütçesini 25 milyon euro seviyesine çekmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.

Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.

Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.

Milliyet