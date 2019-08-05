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Beşiktaş, Villareal forması giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Victor Ruiz transferinde anlaşma sağladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir hamlenin altına imza attı.

beİN Sports'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Villarreal'in İspanyol stoperi Victor Ruiz için anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara 3 yıllık imza atacağı duyuruldu.

Ayrıntılar birazdan...

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