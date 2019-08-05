Beşiktaş, Villareal forması giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Victor Ruiz transferinde anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir hamlenin altına imza attı.
beİN Sports'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Villarreal'in İspanyol stoperi Victor Ruiz için anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara 3 yıllık imza atacağı duyuruldu.
Ayrıntılar birazdan...
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