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Beşiktaş, Volkan Babacan ısrarını sürdürüyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan'da ısrarcı.

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31 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Babacan, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor.
 
Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalatacak.
 
(Sabah)
 

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