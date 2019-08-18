Beşiktaş, Volkan Babacan ısrarını sürdürüyor
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan'da ısrarcı.
31 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Babacan, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor.
Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalatacak.
(Sabah)
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