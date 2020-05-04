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Spor

Beşiktaş Volkan Babacan transferini bitiriyor

Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ile anlaşmak üzere... Tecrübeli kalecinin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'in transferde kolaylık göstereceği öğrenildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:45 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:45
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Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

Sabah'ın haberine göre; Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.

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