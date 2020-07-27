27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:39

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, gelecek sezon öncesi kaleci pozisyonu için net bir açıklama yapmıştı.

Loris Karius’un ardından eldivenleri 18 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na teslim eden Sergen hoca, “Yabancı kaleci almayacağız. Ersin’in yanına Türkiye’den tecrübeli bir kaleciyle takviye yapacağız. En azından kaleyi Türkler’den yapacağız. Federasyonumuzun çıkardığı şahane kuralda 8 yabancı oynayabiliyor. 3 tane Türk lazım. Kaleyi Türk kullanmak istiyoruz. Ersin güzel bir performans gösteriyor, kendisine güveniyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik’in haberine göre o tecrübeli kalecinin, Başakşehir’de bu sezon Mert Günok’un arkasında yedek bekleyen Volkan Babacan olduğu öğrenildi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Turuncu-Lacivertliler’de artık birinci kaleci olması zor gözüken Volkan’ın da, Siyah-Beyazlılar’a gelmek konusunda son derece istekli olduğu ve tarafların yaptıkları görüşmede anlaşmanın sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

İKİ PLANI BULUNUYOR



Bu sezon Başakşehir adına hepsi Türkiye Kupası’nda olmak üzere sadece 4 karşılaşmada eldivenleri giyen 31 yaşındaki kalecinin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetiminin bu transferde mutlu sona ulaşması için iki planı bulunuyor. Birincisi Volkan’ın kulübünden bonservisini alması halinde imzayı atması, ikincisi ise Kara Kartal’ın, Volkan için yedek kalecisi Utku Yuvakuran’ı 1 yıllığına kiralık olarak Başakşehir’e vermesi.

Önümüzdeki günlerde Volkan konusunun netlik kazanması bekleniyor.

Fanatik