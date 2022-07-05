Beşiktaş Weghorst'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Hollandalı forvet Wout Weghorst'un transferi için kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Ülkesinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg formaları giyen 29 yaşındaki santrfor, bu yılın başında 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiltere'nin Burnley takımına transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 kez fileleri havalandırdı. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.