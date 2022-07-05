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Spor

Beşiktaş Weghorst'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

5 Temmuz 2022 Salı 11:38 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Hollandalı forvet Wout Weghorst'un transferi için kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Ülkesinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg formaları giyen 29 yaşındaki santrfor, bu yılın başında 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiltere'nin Burnley takımına transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 kez fileleri havalandırdı. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.

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