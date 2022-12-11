Beşiktaş, Westerlo'yu tek golle yendi

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika temsilcisi Westerlo'yu 1-0 yendi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Gloria Sports Arena'da karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, sahaya Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Necip Uysal, Nathan Redmond, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında Ersin Destanoğlu, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Meraş'ı, ilerleyen dakikalarda ise Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin ve Serkan Emrecan Terzi'yi oyuna dahil etti.

Valentin Rosier, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Westerlo'da Sinan Bolat, Ravil Tagir ve Halil Akbunar maça ilk 11'de başlarken Muhammed Gümüşkaya ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Zaman zaman yağmur ve rüzgarın oyunu etkilediği mücadelede takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre eşitlik bozulmazken, 87. dakikadaki kontra atakta Redmond, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, şu an takım çalıştırmayan teknik direktörler Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da izledi.