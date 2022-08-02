Beşiktaş, WNBA yıldızıyla anlaştı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu WNBA takımlarından Chicago Sky'da geçiren 24 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Dana Evans'ı kadrosuna kattı. 2022 yılında WNBA'de 27 maçta Chicago Sky forması giyen Dana Evans, 5 sayı, 0,9 ribaund ve 1,4 asist ortalamalarını yakaladı." denildi.