Temsilcimiz Beşiktaş evinde Wolverhampton'a konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubunda 2. maçına çıkacak olan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında 3 puan için sahada olacak. Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton maçı canlı izlenebilecek mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Siyah-beyazlı takım, böylelikle Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş Wolverhampton maçı ile Siyah Beyazlı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Beşiktaş, Wolverhampton karşısında 3 puan için sahada olacak. Beşiktaş Wolverhampton maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'de başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Wolverhampton: Patricio, Janmaat, Dawson, Catchart, Holebas, Cleverley, Doucoure, Capoue, Sarr, Deulofeu, Welbeck

TÜRK-İNGİLİZ REKABETİNDE 78. RANDEVU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.

AVRUPA'DA 218. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 116. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.