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Spor

Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yakup Arda Kılıç'la profesyonel sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç'la 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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