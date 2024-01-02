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Spor

Beşiktaş, yarı final biletini kaptı!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup etti ve yarı finale çıktı.

AA2 Ocak 2024 Salı 22:48 - Güncelleme:
Beşiktaş, yarı final biletini kaptı!
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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-53

  • beşiktaş kadın
  • ing kadınlar
  • İzmit Belediyespor

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