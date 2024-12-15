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Spor

Beşiktaş, yarın Adana Demirspor deplasmanında

Fenerbahçe galibiyetiyle morallenen Beşiktaş yarın Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

AA15 Aralık 2024 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Beşiktaş, yarın Adana Demirspor deplasmanında
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.

Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.

Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

KARA KARTAL YILDIZLARDAN YOKSUN

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak.

Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

RASHİCA VE UDUOKHAİ DÖNÜYOR

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.

Uduokhai'nin yanı sıra özel sebepler nedeniyle Norveç'e götürülmeyen Milot Rashica da teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin oynatması durumunda görev alabilecek.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

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