Spor

Beşiktaş yarın Athinaikos Qualco deplasmanında

FIBA Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş BOA, Yunan ekibi Athinaikos Qualco ile karşılaşacak.

AA4 Kasım 2025 Salı 10:36 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun beşinci haftasında yarın Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

Kupada geride kalan haftalarda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada bulunuyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 yendi.

Yunanistan temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider konumda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Athinaikos Qualco ile oynadığı ilk maçta rakibini 87-84 mağlup etti.

